НСНУ угрожают враги, союзники и внутренние волюнтаристы
Киевская организация уповает на Ющенко
Киевская городская организация политической партии «Наша Украина» призывает почетного председателя партии Виктора ЮЩЕНКО взять под личный контроль выполнение сверхважных задач, стоящих сегодня перед партией. Об этом говорится в резолюции IV отчетно-выборной конференции столичной "Нашей Украины".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, в нынешних условиях особого значения для последующей судьбы партии приобретает внеочередной съезд, намеченный на 31 марта. “На нем будут рассматриваться кадровые вопросы, которые сегодня не сводятся лишь к конкретным личностям, а касаются принципов формирования и деятельности руководящих органов партии, выработке стратегических целей и ориентирам развития партии”, - отмечается в резолюции.
«Наша Украина» на нынешнем этапе попала в чрезвычайно сложную ситуацию: наша политическая сила, которая отстаивает демократические идеалы и принципы, сталкивается с ожесточенным противодействием как со стороны оппонентов, так и сил, называющих себя нашими союзниками. Кроме того, внутри партии сохраняются опасные тенденции к волюнтаристскому и закулисному принятию важных решений без их демократического обсуждения», - говорится в документе.
Делегаты обратились к членам Совета партии и ее Президиума с призывом “исключить саму возможность кулуарного, непрозрачного принятия важных для партии решений без учета мнения широкой партийной общественности и предыдущего обсуждения соответствующих предложений в низовых партийных организациях”. Первоочередной задачей для партии и ее руководства, считают они, является преодоление как внешних, так и внутренних угроз, выработки стратегии развития партии в текущий период и на перспективу.
“Необходимо направить все усилия на нахождение компромиссов с другими демократическими политическими силами как в тактических, так и стратегических вопросах защиты прав граждан Украины”, - отмечается в резолюции партийной конференции.