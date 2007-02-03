НСНУ угрожают враги, союзники и внутренние волюнтаристы

Киевская городская организация политической партии «Наша Украина» призывает почетного председателя партии Виктора ЮЩЕНКО взять под личный контроль выполнение сверхважных задач, стоящих сегодня перед партией. Об этом говорится в резолюции IV отчетно-выборной конференции столичной "Нашей Украины".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, в нынешних условиях особого значения для последующей судьбы партии приобретает внеочередной съезд, намеченный на 31 марта. “На нем будут рассматриваться кадровые вопросы, которые сегодня не сводятся лишь к конкретным личностям, а касаются принципов формирования и деятельности руководящих органов партии, выработке стратегических целей и ориентирам развития партии”, - отмечается в резолюции.

«Наша Украина» на нынешнем этапе попала в чрезвычайно сложную ситуацию: наша политическая сила, которая отстаивает демократические идеалы и принципы, сталкивается с ожесточенным противодействием как со стороны оппонентов, так и сил, называющих себя нашими союзниками. Кроме того, внутри партии сохраняются опасные тенденции к волюнтаристскому и закулисному принятию важных решений без их демократического обсуждения», - говорится в документе.

Делегаты обратились к членам Совета партии и ее Президиума с призывом “исключить саму возможность кулуарного, непрозрачного принятия важных для партии решений без учета мнения широкой партийной общественности и предыдущего обсуждения соответствующих предложений в низовых партийных организациях”. Первоочередной задачей для партии и ее руководства, считают они, является преодоление как внешних, так и внутренних угроз, выработки стратегии развития партии в текущий период и на перспективу.

“Необходимо направить все усилия на нахождение компромиссов с другими демократическими политическими силами как в тактических, так и стратегических вопросах защиты прав граждан Украины”, - отмечается в резолюции партийной конференции.