Народный Рух призывает не входить в коалицию с Партией регионов

Народный Рух Украины призывает членов фракции “Наша Украина – Народная самооборона” не входить в коалицию с Партией регионов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Народного Руха Украины со ссылкой на главу НРУ Бориса ТАРАСЮКА.

Сегодня на заседании Политического Совета Народного Руха было принято решение о невозможности вхождения народных депутатов от НРУ в парламентскую коалицию с Партией регионов.

“Народный Рух Украины ни при каких обстоятельствах не войдет в коалицию с Партией регионов. Мы не имеем морального права объединиться с откровенными антигосударственниками. Призываю всех патриотов, которые остались во фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, не предавать Украину и ее национальные интересы, объединившись с “регионалами”, – заявил Б.ТАРАСЮК, комментируя это решение Политсовета НРУ.

При этом он отметил, что такой призыв касается представителей «Нашей Украины», группы «За Украину!», Украинской Народной Партии, Украинской республиканской партии «Собор» и других национально-демократических сил, сообщает пресс-центр НРУ.