Янукович получил еще одно поздравление из Москвы

Глава Российской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с избранием Президентом Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси, он направил приветственную телеграмму В.ЯНУКОВИЧУ.

«Сердечно поздравляю Вас с победой на президентских выборах. Доверие людей призывает Вас к огромной ответственности перед Богом, народом и историей. Вы обладаете опытом и дарованиями, необходимыми для того, чтобы это доверие оправдать, и сейчас Вам потребуется огромное напряжение сил, дабы разрешить стоящие перед народом Украины проблемы и привести его к достойной и благоденственной жизни. Господь да укрепляет Вас в трудах, да дарует Вам добрых помощников, да благословит Вас здравием и миром», - пишет в своем послании Патриарх Кирилл.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время телефонного разговора поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с успехом на выборах Президента Украины.

Заместитель председателя Государственной думы РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ вчера поздравил В.ЯНУКОВИЧА с победой на президентских выборах и направил письмо со словами утешения Юлии ТИМОШЕНКО.

Председатель высшего совета партии «Единая Россия», спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ считает, что поздравлять В.ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины пока рано и поздравления надо отложить до инаугурации.