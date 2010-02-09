ЦИК до сих пор ждет результаты с 13 участков

Центральная избирательная комиссия ожидает информацию относительно результатов голосования во втором туре президентских из 13 избирательных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

Он отметил, что эту информацию Центризбиркому не предоставили 13 избирательных участков из 5 регионов - Запорожской, Луганской, Львовской и Херсонской областей, а также из Крыма.