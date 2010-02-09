У Януковича есть только один кандидат в министры обороны?

Виктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента Украины – Верховного главнокомандующего Вооруженных сил подаст на утверждение в Верховную Раду на должность министра обороны кандидатуру бывшего руководителя этого ведомства, народного депутата от Партии регионов, генерала армии Украины Александра КУЗЬМУКА.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны со ссылкой на осведомленных представителей из близкого окружения А.КУЗЬМУКА.

«У Президента ЯНУКОВИЧА на должность министра обороны – в отличие от некоторых других ключевых руководящих должностей в государстве – однозначно рассматривается только одна кандидатура – А.КУЗЬМУКА. На 99% он будет назначен главой военного ведомства сразу после инаугурации нового главы государства и формирования в парламенте нового большинства, которое поддержит такое представление Президента», - отметил собеседник агентства.

Он сказал, что также рассматривается вариант о назначении А.КУЗЬМУКА на должность вице-премьер-министра, который бы в общих чертах отвечал за вопросы национальной безопасности. «Но такой вариант, я считаю, имеет меньше перспектив для реализации. Самому Александру Ивановичу ближе Вооруженные силы, концепцию дальнейшего развития которых он имеет, как также имеет огромный военный и политический опыт и команду единомышленников для воплощения своих планов», - сказал представитель Минобороны.

Он также сообщил, что первым заместителем А.КУЗЬМУКА будет назначен Дмитрий РУДЬКОВСКИЙ, который в свое время уже был у А.КУЗЬМУКА первым заместителем, а до этого - начальником Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, народным депутатом, управляющим делами аппарата Верховной Рады.

Относительно действующего первого заместителя – и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и других заместителей руководителя военного ведомства источник заметил, что вопрос об их дальнейшем трудоустройстве будет решен в соответствии с действующим законодательством и традициями замены команд, которые приходят и уходят вместе со своими политическими лидерами.