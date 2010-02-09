В БЮТ не исключают, что "кто-то потеряет штаны", спеша к Януковичу

Народный депутат от БЮТ Ольга БОДНАР не исключает, что в ее политической силе появятся несколько народных депутатов, которые захотят поддержать коалицию при участии фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она выразила журналистам.

По словам О.БОДНАР, на сегодня пока говорить о каком-то конкретном расколе внутри БЮТ не приходится. «Но я могу допустить, что кое-кто не выдержит этого прессинга. Это достаточно тяжело, и потому, возможно, кто-то из мужчин потеряет свои подтяжки и штаны», - сказала О.БОДНАР.

Она добавила, что пока никто из народных депутатов, которые теоретически могут перейти на сторону лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, не декларируют таких своих намерений.