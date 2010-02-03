37 депутатов НУ-НС готовы войти в коалицию с Партией регионов

37 депутатов из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» готовы войти в коалицию с Партией регионов.

Об этом на пресс-конференции во Львове заявил и.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли в парламенте достаточно голосов для создания коалиции в составе НУ-НС и Партии регионов.

По его словам, представители Партии регионов проводят работу с депутатами от блока «Наша Украина – Народная самооборона», в частности, с той частью, которая представляет «Нашу Украина», «Единый центр», «За Украину!», о создании общей коалиции.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «не более 35 депутатов фракции НУ-НС остаются на своих идеологических позициях», однако он подчеркнул, что позиция и этих депутатов зависит от народа, и его решения, «чтобы не допустить реванша».

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что после второго тура президентских выборов «команда В.ЯНУКОВИЧА рассчитывает на блиц-криг». Он объяснил, что «регионалы» планируют создать парламентское большинство, однако депутатов от Блока Литвина, КПУ и Партии регионов для этого не хватает, а поэтому ведется интенсивная работа с депутатами от НУ-НС.

«Закон будет соблюден, и милиция сделает все для этого. И милиция будет задерживать фальсификаторов не после выборов, а в ходе попыток фальсификации», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, еще раз подчеркнув, что милиция во время выборов будет действовать в соответствии с законом.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила о возможном создании в парламенте новой коалиции.

31 января кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что 9 февраля – сразу после выборов главы государства – начнутся переговоры о создании нового коалиционного большинства в Верховной Раде.