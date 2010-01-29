Янукович назвал Чехова украинским писателем и великим поэтом

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает в случае победы на выборах главы государства подписать указ о реставрации дома-музея русского писателя Антона Чехова - "Белой дачи" в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ вчера заявил в эфире гостелерадикомпании "Крым", что помнит о юбилее А.Чехова, назвав его сначала "украинским, российским писателем", а потом - поэтом.

"Я знаю и помню о том, что в эти дни празднуется 150-летие творчества Чехова - украинского, российского писателя, ну, а вообще-то правильнее будет сказать: деятеля мировой культуры. Ялтинцы должны знать, запишите: в 2010 году в обязательном порядке будет указ Президента о реставрации и восстановлении дома-музея Чехова. Я его подпишу, этот указ, и мы с вами будем иметь дом-музей, за который нам не стыдно будет, чтобы и жители Украины, и других стран, приезжая в Ялту, приезжая в Крым, могли увидеть достопримечательности и биографии, и истории этого прекрасного поэта, великого поэта Антона Павловича Чехова", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

*** 29 января отмечается 150-летие со дня рождения Чехова.