Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ готов уйти из политики при условии создания в стране настоящей украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня в эфире Первого национального телеканала.

«Я когда-то давно сказал, что как только у нас будет украинская, честная и прозрачная власть, я не интересуюсь карьерой чиновника или политика», - заметил А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер добавил, что самое большое удовольствие ему приносит научная и литературная деятельность, а также служение Богу.

«Я - научный работник, мне интересно писать книги, для меня очень важно проповедовать учение Господа Нашего Иисуса Христа – вот это и есть то, что действительно мне доставляет в жизни радость», - пояснил он.