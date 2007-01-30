Янукович считает закон о Кабмине официально обнародованным

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Закон «О Кабинете Министров Украины» является официально обнародованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совещания во Львове, посвященного вопросам развития области.

«Принят закон о Кабинете Министров Украины. Он обнародован. Я считаю, что он очень скоро вступит в силу, это считанные дни остались», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что в ходе его разработки и принятия возникали вопросы как на уровне Президента, правительства, Верховной Ради, так и отдельных депутатских фракций.

Как сообщал УНИАН, 29 января на веб-сайте Верховной Рады Украины был обнародован Закон Украины "О Кабинете Министров Украины".

В комментарии УНИАН пресс-секретарь Президента Украины И.ВАННИКОВА отметила, что сайт Верховной Рады не является официальным средством массовой информации, на котором могут обнародоваться нормативные акты.

Появление Закона «О Кабинете Министров Украины» на сайте Верховной Рады можно расценивать как информационно-справочный материал, отметила она.