Янукович уже собирается в дорогу
Герман составляет план
До второго тура выборов президентская кампания кандидата на пост государства Виктора ЯНУКОВИЧА будет очень насыщена поездками по всем регионам Украины.
|Анна Герман
«Эти недели, которые остаются до второго тура, будут очень насыщенны поездками по всем регионам Украины», - сказала А.ГЕРМАН, отвечая на вопрос журналистов относительно особенностей и направленности избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧА в период до второго тура.
Она отметила, что В.ЯНУКОВИЧ не отдает предпочтения и не делает разницы между регионами, ведь для него одинаково важно услышать и учесть мнения людей.
В частности, А.ГЕРМАН сообщила, что уже завтра кандидат в президенты будет находиться в Черновцах, где примет участие в открытии построенного при его содействии бассейна для детей-сирот, что уже является реальным воплощением предвыборной программы.
А.ГЕРМАН также выразила надежду, что В.ЯНУКОВИЧ найдет возможность посетить как можно больше населенных пунктов, в частности, в западном регионе Украины. “Это очень важно для нас, чтобы не повторять ошибку Виктора ЮЩЕНКО, который был Президентом только одной части Украины”, - сказала она.
А.ГЕРМАН напомнила слова В.ЯНУКОВИЧА, который верит: «Я и Львов – мы поймем друг друга».