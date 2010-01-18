Янукович уже собирается в дорогу

До второго тура выборов президентская кампания кандидата на пост государства Виктора ЯНУКОВИЧА будет очень насыщена поездками по всем регионам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Эти недели, которые остаются до второго тура, будут очень насыщенны поездками по всем регионам Украины», - сказала А.ГЕРМАН, отвечая на вопрос журналистов относительно особенностей и направленности избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧА в период до второго тура.

Она отметила, что В.ЯНУКОВИЧ не отдает предпочтения и не делает разницы между регионами, ведь для него одинаково важно услышать и учесть мнения людей.

В частности, А.ГЕРМАН сообщила, что уже завтра кандидат в президенты будет находиться в Черновцах, где примет участие в открытии построенного при его содействии бассейна для детей-сирот, что уже является реальным воплощением предвыборной программы.

А.ГЕРМАН также выразила надежду, что В.ЯНУКОВИЧ найдет возможность посетить как можно больше населенных пунктов, в частности, в западном регионе Украины. “Это очень важно для нас, чтобы не повторять ошибку Виктора ЮЩЕНКО, который был Президентом только одной части Украины”, - сказала она.

А.ГЕРМАН напомнила слова В.ЯНУКОВИЧА, который верит: «Я и Львов – мы поймем друг друга».