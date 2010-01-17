Первая информация из ЦИК: лидирует Тимошенко

По результатам проработки 0,17% избирательных бюллетеней в первом туре выборов Президента лидирует Юлия ТИМОШЕНКО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

По результатам обработки 0,17% бюллетеней Ю.ТИМОШЕНКО набрала 34,12% голосов избирателей, сказал он.

На втором месте Виктор ЯНУКОВИЧ – 29,49%, на третьем – Сергей ТИГИПКО – 7,64%, на четвертом - Арсений ЯЦЕНЮК – 6,85%.

Далее идут Виктор ЮЩЕНКО (6,16%), Петр СИМОНЕНКО (3,6%), Владимир ЛИТВИН (3,57%), Олег ТЯГНИБОК (1,69%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,24%), Александр МОРОЗ (0,89%).

По словам А.МАГЕРИ, эти данные он обнародовал по результатам электронных протоколов, которые получил ЦИК от участковых комиссий.