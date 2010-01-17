ЦИК обещает первые результаты через 6 часов

Первые результаты подсчета голосов на выборах Президента Украины можно ожидать через 6 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии Юрий ДОНЧЕНКО.

«По информации, имеющейся в Центральной избирательной комиссии, все в порядке, все участки закрылись нормально. Члены участковых избирательных комиссий приступили к следующему этапу, они перешли к режиму подсчета голосов», - сказал Ю.ДОНЧЕНКО.

Он сообщил, что первые результаты от территориальных избирательных комиссий в ЦИК ожидают через 6-7 часов, а результаты подсчета голосов в участковых избирательных комиссиях будут раньше.