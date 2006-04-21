ВАС дошел до ”беспредела” в Луганской области

Сегодня Высший административный суд Украины, завершив заслушивание объяснений по делу «Блок Наталии Витренко против Центральной избирательной комиссии» перешел к другой процессуальной стадии судебного процесса – допросу свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется допросить около десятка свидетелей от всех истцов.

Так, в частности, первый свидетель, кандидат в народные депутаты из Луганской области Елена БЕРЕЖНАЯ, выступая в суде отметила, что во время выборов «в Луганской области творился беспредел». В частности, она отметила, что были возбуждены в Луганской области в связи с ходом выборов 4 уголовных дела. По ее словам, среди нарушений наиболее распространенными были вбрасывания бюллетеней в избирательные урны, несоответствие протоколов наблюдателей с протоколами на участках.