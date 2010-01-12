В БЮТ нашли способ обломать регионалам «радость на грани истерики»

Фракция Блока Юлии Тимошенко инициирует созыв внеочередной сессии Верховной Рады Украины на 14 января этого года.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, фракция БЮТ инициировала внеочередной созыв на 13 января с единственным вопросом в повестке дня: принятие законопроекта, который бы сделал невозможным применение массовых фальсификаций. «Однако, - как отметил А.КОЖЕМЯКИН - Партия регионов продемонстрировала чрезвычайную ловкость и первыми зарегистрировала постановление о созыве внеочередной сессии 13 января».

«Для каждого трезвомыслящего человека понятно, – отметил А.КОЖЕМЯКИН, – что внеочередное заседание, которое созвала ПР, – это фарс и дармовое избирательное шоу. Поскольку в повестку дня было внесено более 70 вопросов, которые не являются актуальными и которые нельзя решить в течение одного дня».

«Злорадство отдельных представителей Партии регионов по поводу того, что они первыми созвали внеочередное заседание на 13 января вполне очевидно, они считают, что им удалось заблокировать принятие закона, который бы запретил Партии регионов фальсифицировать выборы. Потому отдельные “регионалы” не могут скрыть своей радости на грани истерики», - считает народный депутат.

А.КОЖЕМЯКИН убежден, что “за комедией, которую разыграла Партия регионов и той ловкостью, с которой они собрали подписи для проведения внеочередного заседания 13 января, скрывается панический страх. В Партии регионов прекрасно понимают, что если Верховная Рада примет законопроект, инициированный нашей фракцией, то все их планы и тщательным образом выстроенные схемы массовых фальсификаций выборов рассыплются, как карточный домик”.

«Я хочу успокоить представителей из Партии регионов, кто уже празднует «большую победу». Наша фракция примет участие в заседании парламента 13 января. В то же время, фракция БЮТ уже инициировала созыв внеочередной сессии на четверг 14 января. И в этот день будет рассмотрен законопроект, который будет четко регламентировать процедуру голосования выездными урнами и внесения избирателей в избирательные списки», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, 13 января состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

По данным пресс-службы парламента, в Верховной Раде зарегистрирована инициатива 163 народных депутатов от Партии регионов и 151 народного депутата от БЮТ, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины о проведении внеочередного пленарного заседания ВР.