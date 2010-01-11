Ющенко увидел в ПТУ «правильную дорогу»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Черниговскую область посетил Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства ознакомился с материально-технической базой учебного заведения, в частности, осмотрел учебно-практический центр по организации зеленого туризма, производственную мастерскую по подготовке специалистов по профессии «демонстратор одежды и причесок», учебно-практический центр современных швейных технологий и дизайна «Сапр», вышивальную мастерскую и пр.

Во время общения с преподавателями и учащимися училища В.ЮЩЕНКО высоко оценил учебно-техническую базу заведения и педагогическую работу его коллектива.

Обращаясь к учащимся, Президент высказал убеждение, что в заведениях такого типа они получают достойную профессиональную подготовку, которая обеспечит им жизненные успехи. «Я счастлив по поводу того, что вижу здесь. Это правильная дорога, на которой тысячи детей через получение прикладной профессии формируют свою судьбу», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил, что образование является одним из первых приоритетов Украинского государства. «Приоритетом каждой нации, которая сегодня выигрывает человеческую конкуренцию, является образование», – сказал Президент.

Глава государства передал руководству училища документы на получение трех компьютеров и украинские книжки.