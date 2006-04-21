Православные отмечают Великую Пятницу

21 апреля православные верующие отмечают Великую Пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.

В этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: по церковным канонам, не положено есть ничего, кроме воды и хлеба. В Великую Пятницу в церквах совершается поклонение плащанице - большому, во весь рост, изображению тела Христа в том виде, в каком оно было снято с креста. Плащаницу выносят на середину храма, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения.

Поклонение плащанице длится два дня - до пасхальной полунощницы, то есть до позднего вечера субботы, и за несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

На утрене Великой Пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. Во время этого богослужения верующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют величие Спасителя во время страданий и духовное бодрствование христиан. В этот день литургии не бывает, но в третьем часу дня совершается вечерня, во время которой находящиеся в храме сопереживают смерть Христа

ICTV