Томенко: нынешний парламент себя исчерпал
"Выборы должны быть по открытым спискам"
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что после президентских выборов стоило бы провести досрочные парламентские выборы.
Такое мнение он выразил в эфире телеканала ТВі.
По мнению Н.ТОМЕНКО, деятельность нынешнего состава парламента уже себя исчерпала. “Я считаю, что этот парламент уже исчерпал себя... Я – сторонник досрочных выборов”, - сказал он.
Как отметил вице-спикер, сейчас в Партии регионов говорят, что они создадут коалицию со всеми, кроме БЮТ. “А выглядит так, что она (Юлия ТИМОШЕНКО – УНИАН) сегодня якобы настроена на создание такой коалиции и против досрочных выборов. То есть, это как-то так выглядит, что мы более потенциально – при условии победы ТИМОШЕНКО – в состоянии создать такую коалицию. Но я здесь занимаю другую точку зрения”, - добавил он.
Н.ТОМЕНКО убежден, что опять возвращаться к вопросу возможности создания коалиции между БЮТ и Партией регионов было бы неправильно.
Поэтому, по его мнению, провести досрочные выборы в ВР следовало бы если не в мае, то осенью 2010 года. “Поэтому я бы стоял на том, что, может, даже не 30 мая, может, даже на осень”, - сказал вице-спикер.
В то же время, считает Н.ТОМЕНКО, выборы в парламент должны проходить по открытым спискам. Такую же точку зрения, добавил он, отстаивает и премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО.
“И поэтому ТИМОШЕНКО на сегодняшний день сторонник открытых списков, что я считаю и своей заслугой. Я, например, убежден, что сельские, поселковые, городские выборы должны быть мажоритарными, а районные, областные и выборы в Верховную Раду – открытыми... Я боюсь мажоритарной (избирательной системы) для Верховной Рады”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО пояснил это тем, что нужно двигаться эволюционно, а неэволюционным является тот факт, что сразу от мажоритарной системы перешли на закрытые партийные списки.
“Я считаю, что авторитет должен быть укреплен политической ответственностью. К сожалению, в Украине авторитет – это и деньги в том числе, и админресурс. Поэтому хотя бы один элемент страховочный должен быть”, - подчеркнул вице-спикер.