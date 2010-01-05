Томенко: нынешний парламент себя исчерпал

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что после президентских выборов стоило бы провести досрочные парламентские выборы.

Такое мнение он выразил в эфире телеканала ТВі.

По мнению Н.ТОМЕНКО, деятельность нынешнего состава парламента уже себя исчерпала. “Я считаю, что этот парламент уже исчерпал себя... Я – сторонник досрочных выборов”, - сказал он.

Как отметил вице-спикер, сейчас в Партии регионов говорят, что они создадут коалицию со всеми, кроме БЮТ. “А выглядит так, что она (Юлия ТИМОШЕНКО – УНИАН) сегодня якобы настроена на создание такой коалиции и против досрочных выборов. То есть, это как-то так выглядит, что мы более потенциально – при условии победы ТИМОШЕНКО – в состоянии создать такую коалицию. Но я здесь занимаю другую точку зрения”, - добавил он.

Н.ТОМЕНКО убежден, что опять возвращаться к вопросу возможности создания коалиции между БЮТ и Партией регионов было бы неправильно.

Поэтому, по его мнению, провести досрочные выборы в ВР следовало бы если не в мае, то осенью 2010 года. “Поэтому я бы стоял на том, что, может, даже не 30 мая, может, даже на осень”, - сказал вице-спикер.

В то же время, считает Н.ТОМЕНКО, выборы в парламент должны проходить по открытым спискам. Такую же точку зрения, добавил он, отстаивает и премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО.

“И поэтому ТИМОШЕНКО на сегодняшний день сторонник открытых списков, что я считаю и своей заслугой. Я, например, убежден, что сельские, поселковые, городские выборы должны быть мажоритарными, а районные, областные и выборы в Верховную Раду – открытыми... Я боюсь мажоритарной (избирательной системы) для Верховной Рады”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО пояснил это тем, что нужно двигаться эволюционно, а неэволюционным является тот факт, что сразу от мажоритарной системы перешли на закрытые партийные списки.

“Я считаю, что авторитет должен быть укреплен политической ответственностью. К сожалению, в Украине авторитет – это и деньги в том числе, и админресурс. Поэтому хотя бы один элемент страховочный должен быть”, - подчеркнул вице-спикер.