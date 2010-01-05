Литвин о продаже земли, моратории, проходимцах и рыночной цене

Литвин на закон о моратории на продажу земли до 2012 года

Киев. 5 января. УНИАН. Кандидат в президенты, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН намерен предлагать парламенту преодолеть вето главы государства на закон о продлении на два года моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом он заявил сегодня в Богуславе Киевской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«19 января я буду предлагать Верховной Раде преодолеть вето на закон, который запрещает продажу земли до 2012 года», - заявил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что глава государства должен стоять на страже интересов людей, а не защищать ловких дельцов, которые набрали земли теневым способом и ожидают, когда смогут легализовать свои сделки». «Могу сказать одно: проходимцы не получат права купить землю за бесценок», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня специалисты утверждают, что нельзя вводить рынок земли потому, что нет механизма оценки земель, а у людей, которые работают на земле, нет возможности заплатить за нее рыночную цену.

Вместе с тем, по мнению руководителя парламента, если человек владеет земельным паем и хочет его продать, «он должен иметь право это сделать, но продать государству за рыночную цену, а государство, в свою очередь, должно смотреть, кому оно будет давать эту землю в пользование».

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что Верховная Рада Украины должна преодолеть вето главы государства. «Если это не будет сделано, я буду требовать, чтобы результаты поименного голосования были опубликованы», - заявил он.

При этом В.ЛИТВИН добавил, что “свободной продажи земель сельскохозяйственного назначения не будет”. “Это равнозначно тому, чтобы продать своих родителей, их память. Земля должна принадлежать тому, кто на ней живет и работает», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Справка УНИАН. 22 декабря Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (по поводу срока продажи земельных участков).

Данным законом продлен срок запрета внесения права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ до 1 января 2012 года.

29 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к данному закону.