Яценюк: если победит Янукович, премьером будет Тимошенко

Лидер «Фронта перемен», кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в случае победы на президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром останется Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я вам даю гарантию, если ЯНУКОВИЧ становится Президентом, то ТИМОШЕНКО останется премьер-министром, – отметил А.ЯЦЕНЮК. – Если ТИМОШЕНКО становится Президентом, то не думаю, что ЯНУКОВИЧ будет премьер-министром. Но то, что переговоры между ними идут, нет сомнения».

По его словам, «уже идут переговоры, как они будут делить страну после выборов». «В таком случае я им говорю: «не кажи гоп, пока не перескочиш», потому что спину себе сломаешь, - добавил А.ЯЦЕНЮК. – Либо сами сломают, либо я им помогу, как я им тогда помог в конституционном «заговоре», чтобы он не состоялся».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что «ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ – это две политические фигуры в Украине, которые ничем не отличаются, кроме пола». «Все другое в этих политических фирмах (потому что это не политические партии) работает по единственному правилу: «это мне, это мне, и все, что осталось, тоже мне, в том числе и вся страна». Здесь альтернативы нет, - сказал он. – Поэтому, когда речь идет о выборе-2010, то это выбор между прошлым и будущим».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «если запустить ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧА во власть в 2010 году, их оттуда лет десять нужно будет выковыривать».

«Ни один из них уже эту власть не отдаст, - считает он. – Я думаю, что наши отдельные соседи еще пример будут брать, как нужно зубами, руками и ногами держаться за власть. Чтобы этого не произошло - выбор остается за каждым из нас».

Лидер «Фронта перемен» назвал самой большой бедой сегодня «приспанное украинское общество».

«Самая большая беда сегодня в Украине – это приспанное украинское общество, - сказал А.ЯЦЕНЮК. – И приспали его эти двое (ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ). И, к сожалению, Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) и одному, и второму помогал это делать. Потому что каждый из них дважды был премьер-министром при полном сроке Виктора Андреевича».