Яценюк объяснил, почему сворачивает агитационные палатки

Лидер «Фронта перемен», кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК объяснил причины свертывания своих агитационных палаток.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске он сказал: «Я принял решение снять палатки по таким причинам: первая и основная - это та, что я поставил палатки самым первым. И когда уже все поставили палатки, я говорю: нет, ребята, нужно отличаться. Тем более, что мы уже свою агитационную литературу (я бы сказал, разъяснительные материалы) уже раздали. Мы этим занимались, практически, семь месяцев, начиная с июня. И когда мои политические оппоненты поставили свои палатки, я сказал, что не хочу стоять в этом ряду».

Второй причиной А.ЯЦЕНЮК назвал январские морозы. «Ударили морозы, и такие под 20 градусов, - добавил он. – Когда мороз, люди газет не берут, – руки мерзнут. Да и те люди, которые были в палатках, переболели».

Третья причина, по словам кандидата в президенты, это экономия средств. «Я откровенно вам скажу, что в этой ситуации это еще и экономия ресурсов, - сказал он. – Все, что нужно было донести до людей через палатки, я донес».

А.ЯЦЕНЮК также рассказал, как в Ивано-Франковске в агитационной палатке Виктора ЮЩЕНКО увидел человека, который раньше работал в его палатке.

«Подходит он ко мне и так серьезно говорит: Арсений Петрович, я хочу Вам что-то сказать. И он мне говорит: у нас есть материал кандидата в президенты, которого Вы еще не знаете. Это Виктор Андреевич ЮЩЕНКО».