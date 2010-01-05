Литвин рассказал, как вместо банков спасали олигархов

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что решения, принимавшиеся в прошлом году для поддержки банковской системы, были направлены в первую очередь на поддержку банкиров.

Такое мнение он выразил в эфире «5 канала».

«Поддержка эта была организована таким образом, что оказалось, что государство, в первую очередь в лице правительства и Национального банка, поддерживало банкиров, а не банковскую систему», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР считает, что 120 млрд. грн., которые в прошлом году были израсходованы на рефинансирование банков, должны были направляться в надежные банки и под обязательство. «Должны были направляться на инвестирование, а не просто спасать состояния украинских олигархов», - сказал В.ЛИТВИН.

Касаясь вопроса борьбы с кризисом, председатель ВР отметил, что отсутствие системной работы, отсутствие понимания на уровне Президента, премьер-министра и Верховной Рады привели к тому, что эти действия имели хаотичный характер в плане их воплощения и реализации.

«Потому что не может быть так, что правительство вносит свой законопроект, требует его принять, мотивируя это тем, что позволит оздоровить атмосферу, Верховная Рада трудно, но принимает этот документ, а Президент накладывает вето. Политическое противостояние на уровне уже между собой, даже не на политическом, а на межличностном уровне привело к тому, что в прошлом году мы многое потеряли», - сказал В.ЛИТВИН.