Рим празднует день рождения

По преданиям, Вечный город основали в 753 году до нашей эры вскормленные волчицей братья Рэм и Ромул. Таким образом итальянская столица отпразднует свой 2759-й день рождения.

Сообщения античных авторов об истории Рима длительное время считали выдумкой, пока археологи не нашли на одном из римских холмов здания 8-го века до нашей эры. Сегодня в Риме бесплатно будут работать все музеи, а по улицам пройдут живописные процессии гладиаторов, сенаторов и жрецов.

День основания Рима не является национальным праздником, это – рабочий день. Но ничто не помешает горожанам веселиться. Вечером рестораны района Трастевере, жители которого считают себя настоящими римлянинами, будут переполнены, а по узким улочками района под звуки маленьких оркестров гуляния продолжатся до утра.//ICTV