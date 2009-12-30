Медведев поздравил Ющенко с наступающим

И напомнил о долгосрочных интересах

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с наступающим Новым годом. Поздравление российского лидера опубликовано на его официальном сайте. "Конструктивное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в духе многовековых традиций дружбы отвечает долгосрочным интересам народов России и Украины", - говорится в поздравлении Д.МЕДВЕДЕВА.

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