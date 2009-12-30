Медведев поздравил Ющенко с наступающим
12:52, 30 декабря 2009Политика
2610
И напомнил о долгосрочных интересах
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с наступающим Новым годом.
Поздравление российского лидера опубликовано на его официальном сайте.
"Конструктивное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в духе многовековых традиций дружбы отвечает долгосрочным интересам народов России и Украины", - говорится в поздравлении Д.МЕДВЕДЕВА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter