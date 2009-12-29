Эксперт видит в Януковиче «непрогнозируемого донецкого парня»

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что до тех пор, пока лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не переступит барьер личной коммуникации, он не сможет быть конкурентоспособным публичным лидером.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

В частности, по мнению политолога, В.ЯНУКОВИЧУ тяжело публично выступать наравне с такими ораторами, как другие кандидаты, в частности, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО или лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

Так, оценивая последние дискуссии В.ЯНУКОВИЧА с журналистами на телевидении, А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что лидер Партии регионов «сохраняет реакции «непрогнозируемого донецкого парня», что означает следующее: во-первых, слабость группы, которая готовит его к непосредственной коммуникации с избирателями, журналистами и пр., во-вторых, недостаточную подготовку к таким публичным встречам из-за мизерного опыта, которого его лишают его же технологи». В частности, по мнению эксперта, несмотря на длительное пребывание в политике, В.ЯНУКОВИЧ до сих пор не накопил достаточного опыта коммуникации для того, чтобы вести спокойную, последовательную и профессиональную дискуссию.

Кроме того, считает А.ГОЛБУЦКИЙ, политические технологи и советники лидера оппозиции строят предвыборную кампанию на демонстрации незыблемости его личностных позиций и уверенности в победе, что присуще молодым латиноамериканским демократиям, но не Украине.

«Команда технологов В.ЯНУКОВИЧА старательно лепит ему образ победителя, особенно не стараясь сосредоточиться на содержательной части кампании. Такие приемы эффективны в странах с экспрессивной ментальностью, где режимы очень быстро сменяют друг друга и, как правило, построены на «шальных деньгах». В Украине этого явно недостаточно», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.