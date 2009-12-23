Первый заместитель Пасенюка назначил сам себя и.о. главы ВАСУ

Первый заместитель председателя Высшего административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА (чей 5-летний срок пребывания в должности официально истек 22 декабря) Николай СИРОШ сегодня назначил себя и.о. руководителя ВАСУ, издав соответствующий приказ.

Как следует из копии документа, которую имеет в своем распоряжении УНИАН, таким образом Н.СИРОШ отменил приказ А.ПАСЕНЮКА № 502-к от 21.12.2009, которым последний назначил себя и.о. председателя ВАСУ до назначения нового руководителя суда.

В мотивировочной части приказа Н.СИРОША указывается на то, что в соответствии с ч. 5 ст. 20 Закона "О судоустройстве Украины" председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность сроком на пять лет.

Таким образом, отмечается в приказе Н.СИРОША, "срок пребывания ПАСЕНЮКА А. М. в должности председателя Высшего административного суда Украины истек 22 декабря 2009 года".

В то же время, как говорится дальше, ч. 5 ст. 41 вышеупомянутого закона предусмотрено, что в случае отсутствия председателя высшего специализированного суда его обязанности исполняет первый заместитель, а в его отсутствие - один из заместителей председателя этого суда, в соответствии с распределением обязанностей. "Другого порядка возложения обязанностей председателя высшего специализированного суда, в том числе по решению президиума суда, законом не предусмотрено", - отмечает в своем документе Н.СИРОШ.

Исходя из изложенного, Н.СИРОШ приказал: "1. Приступаю к исполнению обязанностей председателя Высшего административного суда Украины с 23 декабря 2009 года. 2. Управлению документального обеспечения довести этот приказ до сведения судей и руководителя аппарата Высшего административного суда Украины".