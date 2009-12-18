Ющенко - членам избиркомов: не меняйте завтрашний день на тюрьму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает членов избирательных комиссий обеспечить честные выборы и не пытаться фальсифицировать их результаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью Винницкой областной государственной телерадиокомпании.

«Не меняйте завтрашний день на тюрьму», - сказал Президент, обращаясь к членам избиркомов.

При этом он отметил, что Партия регионов и БЮТ «условно разделили страну на две половинки – там моя комиссия, там другая комиссия. И каждая делает игру в пределах своего округа. Я имею в виду возможное отклонение от закона».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что недавно обратился к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре относительно имеющейся у него информации о том, что якобы БЮТ обещал обеспечить места в списках на местных выборах тем членам избиркомов, которые на президентских выборах обеспечат хороший результат для кандидата от БЮТ.