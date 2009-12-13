Тимошенко рассказала, где «заряжается духом и силой»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время рабочей поездки во Львовскую область в воскресенье посетила церковь Преподобной Параскевии (УГКЦ) в селе Зубра Пустомитивского района.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО созналась, что во время таких поездок и посещения святынь всегда “заряжается духом и силой”.

Во время общения с настоятелями церкви и прихожанами храма она отметила, что Украина имеет наибольшее количество верующих среди всех стран мира, которые молятся за благосостояние и счастье Украины. "И именно такая большая вера поможет нам преодолеть какие-либо неурядицы", - отметила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подарила церкви икону св. Владимира и Евангелие.