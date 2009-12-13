Гриценко: не можешь платить, не создавай предприятие

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО настаивает на законодательном обеспечении гражданам минимального пакета медицинских услуг на бесплатной основе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он сказал в интервью газете «Сільські вісті».

По словам кандидата в президенты, «на фоне эпидемии гриппа и объявленной высшими должностными лицами паники, которая парализовала на месяц жизнь в стране, мы еще раз увидели, в каком жалком состоянии находится наша медицина».

Как сообщил А.ГРИЦЕНКО, еще в январе, не ожидая эпидемии, он обнародовал законопроект, где четко записано: именно законом должен быть определен минимальный пакет медицинских услуг, который государство гарантирует каждому человеку на бесплатной основе.

«Независимо от того, где человек живет, исправно платя налоги на содержание этого государства, государство и должно ему гарантировать пакет медицинских услуг, - убежден А.ГРИЦЕНКО. – Если этого не сделать, останется несправедливость. Одни – в столице или областном центре – могут найти для себя и больницу, и лекарства. А другие в это время – не могут даже вызвать скорую помощь из райцентра в тяжелый момент. Знаю об этом сам. Помню, у меня умирала 83-летняя бабушка. Узнав о ее возрасте, из района отказались направлять машину скорой помощи. Мол, бабушка уже старенькая. Соседям пришлось пойти на обман, чтобы получить помощь, и обещать бензин».

Каждый человек, по убеждению А.ГРИЦЕНКО, должен получить гарантию медицинской помощи в виде закона.

«Если в нашей Конституции есть право на бесплатную медицину, то эта гарантия должна быть зафиксирована соответствующим законом. Я добьюсь, чтобы он был принят. И чтобы он выполнялся», – отметил он.

Также кандидат в президенты разработал еще один законопроект – относительно гарантирования законом минимальной почасовой оплаты труда для человека, который не может быть ниже прожиточного минимума.

«Если бизнесмен открывает предприятие, то государство должно обязать его платить зарплату не ниже прожиточного уровня. Не можешь платить, не создавай предприятие, готовься. Другого — не будет. Не могут наши люди в третьем тысячелетии, работая, жить за чертой бедности. Потому что тогда это не жизнь, а рабство. Украина имеет достаточно ресурсов для того, чтобы люди жили достойно», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.