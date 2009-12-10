Луценко не знает, финансирует ли Березовский Ющенко, но...

Министерство внутренних дел Украины не владеет информацией о возможном финансировании президентской избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО опальным российским бизнесменом Борисом БЕРЕЗОВСКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

“Мы не имеем никакой информации о каких-то махинациях в ходе финансирования избирательной кампании (В.ЮЩЕНКО – УНИАН)”, – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также в который раз отметил, что при попытке въехать в Украину Б.БЕРЕЗОВСКИЙ будет задержан “прямо на границе Украины по поручению МВД РФ в соответствии с международными обязательствами". Министр добавил, что задержание будет осуществляться по просьбе МВД России, поскольку Березовский объявлен в международный розыск именно этой страной.

Березовский в статье для "Украинской правды" призвал украинский бизнес поддержать Ющенко на выборах президента как гаранта отсутствия передела собственности после выборов.