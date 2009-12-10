Наша Украина настаивает: Ульянченко в Бонне встречалась с Бузеком

В “Нашей Украине” настаивают, что 9 декабря в Бонне была встреча председателя политсовета «Нашей Украины» Веры УЛЬЯНЧЕНКО с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ и призывают БЮТ прекратить распространять недостоверную информацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Пресс-служба «Нашей Украины» подтверждает, что 9 декабря в Бонне во время съезда Европейской народной партии состоялась встреча председателя политсовета «Нашей Украины» Веры УЛЬЯНЧЕНКО и заместителя главы Секретариата Президента Андрея ГОНЧАРУКА с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ”, - подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе разговора перед началом съезда был обсужден вопрос о его предстоящем визите в Украину, который запланирован на 20-21 декабря. В.УЛЬЯНЧЕНКО заверила Е.БУЗЕКА, что программа его визита уже подготовлена, и Украина ожидает президента Европарламента. Также речь шла о ходе президентских выборов. Е.БУЗЕК приветствовал «Нашу Украину» на съезде и отметил необходимость проведения реформ в Украине, отметили в пресс-службе партии.

В связи с этим “Наша Украина” призывает БЮТ “прекратить позорить Украину за границей и распространять недостоверную информацию”.

При этом в пресс-службе отметили, что вчерашняя недостоверная информацию БЮТ и правительства в отношении поддержки ЕНП кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента уже опровергнута. В частности, отметили в “Нашей Украине”, “сегодня непосредственный участник съезда ЕНП и член коалиции ТИМОШЕНКО, председатель НРУ Борис ТАРАСЮК заявил, что «в тексте документа не указывается фамилия кандидата в Президенты, которого должны были бы поддержать проевропейские политические силы Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Бонне вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявил, что президент Европарламента Е.БУЗЕК не подтверждает факт встречи с В.УЛЬЯНЧЕНКО 9 декабря во время конгресса Европейской народной партии в Бонне.

«Такой встречи в природе не было, я только в зале увидел президента БУЗЕКА и спросил у него, поскольку информация о встрече была высказана несвойственным для европейского политика языком, и он подтвердил, что такой встречи не было», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он добавил, что и руководитель службы президента Европарламента также опроверг факт такой встречи, отметив, что из украинских политиков Е.БУЗЕК встречался только с Юлией ТИМОШЕНКО.