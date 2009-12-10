Немыря: встречи Ульянченко с Бузеком в природе не было

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК не подтверждает факт встречи с председателем политсовета «Нашей Украины», главой Секретариата Президента Верой УЛЬЯНЧЕНКО и председателем исполкома «Нашей Украины» Романом БЕЗСМЕРТНЫМ вчера, 9 декабря, в ходе конгресса Европейской народной партии в Бонне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге в кулуарах конгресса ЕНП сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

«Такой встречи в природе не было, я только что в зале увидел Президента БУЗЕКА и спросил у него, поскольку информация о встрече была изложена несвойственным языком для европейского политика, и он подтвердил, что такой встречи не было», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он добавил, что и руководитель службы президента Европарламента также опроверг факт такой встречи, отметив, что из украинских политиков Е.БУЗЕК встречался только с Юлией ТИМОШЕНКО.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что информация о встрече Е.БУЗЕКА и В.УЛЬЯНЧЕНКО носит спекулятивный характер.

«Заниматься такими мелочами в Бонне не пристало», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщалось, по данным пресс-службы «Нашей Украины», 9 декабря в Бонне состоялась встреча В.УЛЬЯНЧЕНКО с президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

Был обсужден вопрос будущего визита Е.БУЗЕКА в Украину, который запланирован на 20-21 декабря.

Е.БУЗЕК, отметили в пресс-службе, приветствовал участие «Нашей Украины» в съезде ЕНП и “засвидетельствовал европейскость партии «Наша Украина» и правильность европоступи”.