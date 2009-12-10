В Минюсте не верят, что Луценко «сбросят»

Первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК считает маловероятной отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.КОРНИЙЧУК заявил сегодня журналистам, комментируя соответствующее обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«С юридической точки зрения Президент влияния на эту позицию не имеет. Как известно, должно быть представление премьер-министра, и эта процедура прописана в Конституции, а также есть другой вариант – это обращение народных депутатов, которое должно быть проголосовано в (сессионном) зале», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Первый заместитель министра юстиции подчеркнул, что мало верит в эти оба варианта отставки Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я думаю, что Президент, высказав такое пожелание и, мне кажется, оно не первое в отношении господина ЛУЦЕНКО, он, скорее всего, такой своеобразный пиар сделал», - допустил Е.КОРНИЙЧУК.

По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО является настоящим политиком. «Он активен, целеустремлен, человек, который достигает цели в большинстве случаев. Если он ставит себе цель, я думаю, что он переигрывает кого угодно», - добавил Е.КОРНИЙЧУК.