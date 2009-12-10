Ющенко: украинские моряки с судна «Ариана» освобождены из плена

Украинские моряки с судна „Ариана” освобождены из пиратского плена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

„Я хотел бы сообщить, что после чрезвычайно сложной, кропотливой работы, после сложных и напряженных переговоров в данный момент, фактически, происходит освобождение 24 украинских моряков с корабля „Ариана”, который был захвачен пиратами 2 мая текущего года”, - сказал Президент.

Он заметил, что переговоры проходили очень сложно: „По сути, тема освобождения очень часто заходила в тупик”. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопрос освобождения моряков постоянно находился на его контроле. Так, он в свое время давал поручение Службе внешней разведки разработать совместно со своими международными партнерами ряд сценариев обеспечения освобождения украинских моряков.

„Сейчас я могу сказать, что мы являемся свидетелями завершения этой операции - украинские моряки освобождены”, - подчеркнул Президент.

Он поздравил моряков и их семьи с освобождением из пиратского плена.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что дал ряд поручений относительно обеспечения их возвращения на Родину. В частности, поручение о доставке моряков в ближайший порт, предоставление медицинской, правовой и консульской помощи.

„В ближайшее время украинским самолетом они будут доставлены в Украину”, - отметил глава государства.

„Поздравляю нацию, поздравляю семьи с успешным завершением операции по освобождению наших моряков”, - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана", который следовал из Бразилии на Ближний Восток с 35 тысячами тонн сои, был захвачен 2 мая этого года в Индийском океане, к юго-западу от Сейшельских островов. Пираты отвели судно в порт Хобйо в центральной части Сомали и потребовали у владельца выкуп.