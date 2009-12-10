Гриценко: я не брал бы кредитов у МВФ, они меня пугают

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что Украине не нужен кредит Международного валютного фонда, который лишь позволяет правительству “прикрывать дыры”.

“Ответственность за открытость документов, подписанных Украиной с Международным валютным фондом, несут премьер-министр ТИМОШЕНКО и председатель НБУ СТЕЛЬМАХ, чьи подписи стоят под соглашениями”, - заявил А.ГРИЦЕНКО сегодня в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата.

По его словам, ему как председателю Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отказались показывать соглашения о предоставлении Украине кредитов МВФ.

“Я могу точно сказать, что документ сначала был написан на английском языке, а уже потом переведен на украинский. То есть Украина, имея 300 тысяч чиновников госаппарата, оказалась неспособной сама изложить свою политику в сфере экономики и финансов”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Кандидат в президенты отметил, что таким образом все условия, обязательства правительства и Нацбанка были написаны за рубежом.

“Нам диктуют, и это унизительно, - считает А.ГРИЦЕНКО. – Если бы я был Президентом, такого не случилось бы. Также я не брал бы кредитов у МВФ, потому что они меня пугают”.

По его убеждению, “деньги все равно будут разворованы или использованы не для развития государства, а для “затыкания дыр”, которые наделало правительство ТИМОШЕНКО”.

“Кроме того, отдавать кредит нужно уже через четыре года. А для того, чтобы через четыре года вернуть этот кредит, нужно будет снова влезать в долги, перекредитоваться, платить более высокие проценты”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что за полученные средства в Украине не построили ни одного завода, не проложили ни одной дороги, не сделали никаких инфраструктурных проектов, не внедрили никаких современных технологий, не освоили новых месторождений, чтобы получить больше газа или нефти, не подняли образование. “Мы просто покрывали дыры в бюджете или рассчитывались с Россией за газ, которого в наших хранилищах и так много. Этот кредит МВФ не нужен, ведь он просто позволяет нынешнему правительству оставаться на плаву”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.