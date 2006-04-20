Из-за санкций ЕС белорусы не могут полететь даже на Кубу

Самолет белорусского премьер-министра Сергея СИДОРСКОГО, который направляется с официальным визитом на Кубу, не может вылететь из аэропорта «Минск-2» из-за того, что Канада и Исландия отказали в посадке правительственного борта для его дозаправки.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Объединенной гражданской партии (ОГП) Беларуси.

Как отмечается в сообщении, Исландия и Канада отказали в посадке из-за того, что на борту самолета среди сопровождающих лиц находятся руководитель идеологического управления Администрации Президента Беларуси Олег ПРОЛЕСКОВСКИЙ и председатель Белтелерадиокомпании Александр ЗИМОВСКИЙ, которым запрещен въезд в страны Евросоюза.

Пресс-служба ОГП утверждает, что Исландия и Канада заявили, что даже присутствие О.ПРОЛЕСКОВСКОГО и А.ЗИМОВСКОГО на борту самолета, который приземляется на территории суверенных стран, недопустимо.

Как сообщал УНИАН, Европарламент 6 апреля призвал европейские структуры усилить давление на режим Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО. В своей резолюции европарламентарии жестко осудили проведенные выборы в Беларуси и приветствовали решение Еврокомиссии занести А.ЛУКАШЕНКО в «черный» перечень лиц, которым не может быть предоставлена виза, а также призвали к внесению к этот перечень «представителей местной, региональной и национальной власти, которые были задействованы в нарушение прав человека и политических свобод в Беларуси во время и после избирательной кампании».

Совет Евросоюза на заседании 10 апреля принял соответствующее решение об ограничении въезда в европейские страны в отношении Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО и 30 белорусских чиновников.

Справка УНИАН. Официальный визит премьер-министра Беларуси С.СИДОРСКОГО на Кубу запланирован на 20-23 апреля. В программе визита белорусской правительственной делегации предусмотрена встреча С.СИДОРСКОГО с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Фиделем Кастро РУС. Запланированы также переговоры белорусского премьера с председателем Ассамблеи народной власти Гаваны Хуаном Контино АСЛАНОМ, а также с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Рикардо АЛАРКОНОМ.