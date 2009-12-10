Криль говорит, что Медведчук готовит новые схемы для штаба Тимошенко

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что сейчас сложились все предпосылки для того, что кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО может не выйти во второй тур выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Немногим больше чем за месяц до дня голосования на выборах Президента Украины изменилась расстановка в пятерке лидеров кампании. На сегодняшний день сложились объективные предпосылки до того, что Ю.Тимошенко может не выйти во второй тур голосования”, – заявил И.КРИЛЬ на встрече с активистами Черниговской областной и районных партийных организаций.

«Действительно, за последние два месяца в президентской гонке произошли существенные изменения, которые в штабе Ю.ТИМОШЕНКО и у нее самой вызвали нервозность, близкую к отчаянию. И хотя рейтинги кандидата-премьера пока на второй позиции после Виктора ЯНУКОВИЧ, разница, по меньшей мере, в десять процентов является совершенным фактом. И признаков того, что этот разрыв сократится, нет», – заметил лидер ЕЦ.

Впрочем, по мнению И.КРИЛЯ, для Ю.ТИМОШЕНКО трагизм ситуации заключается даже не в отставании от главного конкурента, а в «факторе Виктора ЮЩЕНКО».

Ю.КРИЛЬ, опираясь на анализ социологических исследований и внутрипартийных опросов общественного мнения, сообщил коллегам, что сейчас действующий глава государства хотя и медленно, но непрестанно набирает популярности. Особенно четко эта тенденция прослеживается на западе и в центре, в благосклонности которых Ю.ТИМОШЕНКО была абсолютно уверена.

«Еще летом главным барьером для выхода во второй тур для лидера БЮТ был Арсений ЯЦЕНЮК. Однако после того, как навязанные ему извне политтехнологи сделали свое дело, и рейтинг молодого кандидата стремительно обвалился, Ю.ТИМОШЕНКО в его сторону уже даже не глянет. Ее беспокоит, что симпатики А.ЯЦЕНЮКА, хотя и колеблясь, но в основном готовы отдать голоса не ей, а В.ЮЩЕНКО. Вполне вероятно, что эти факторы в совокупности закроют перед Ю.ТИМОШЕНКО выход во второй тур», – сказал народный депутат.

По словам И.КРИЛЯ, сама Ю.ТИМОШЕНКО и ее штабисты хорошо понимают реальность такой перспективы, и потому лихорадочно ищут средства противодействия. «И опять, как и во всех скользких вопросах, они прибегают к услугам одиозного Виктора МЕДВЕДЧУКА. Этот бывший руководитель администрации Леонида КУЧМЫ, который уже несколько лет работает на Ю.ТИМОШЕНКО и является ее полномочным “эмиссаром” в Кремле, снова берется за дело. Сейчас он готовит к воплощению схемы, которые позволят подтасовать результаты первого тура в пользу Ю.ТИМОШЕНКО. Как это делать, он хорошо знает еще по выборам 2004 года, тогда лишь общественное сопротивление помешало ему. Деньги на это дело В.МЕДВЕДЧУК рассчитывает взять у своих московских патронов», – заявил лидер «Единого Центра”.

Таким образом, отметил И.КРИЛЬ, речь «идет о подготовке внешнего вмешательства в избирательный процесс в интересах одного из кандидатов в президенты. А это уже не частная забава, а нарушение закона. Стоит также заметить, что едва ли не все претенденты на президентскую булаву заверяют о подготовке фальсификации выборов. Конечно, кое-кто из них таким образом уже оправдывает свой провал, а кто-то готовит судебную волокиту. Однако стоит и понять, сколько в этих заявлениях политики и пиара, а сколько – реальных предпосылок к фальсификациям».

Поэтому, по убеждению председателя ЕЦ, для оценки всех угроз избирательному процессу Президент В.ЮЩЕНКО должен созвать специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны. «Одного лишь президентского указа об обеспечении честных и прозрачных выборов явно недостаточно. Нужен конкретный план действий государственных и правоохранительных органов, спецслужб. Государство должно предотвратить как внешнее влияние на выборы, так и внутренние предпосылки к подтасовкам результатов народного волеизъявления», - заявил И.КРИЛЬ.