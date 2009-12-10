Гриценко рассказал о своих предохранителях

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что проводит избирательную кампанию при финансовой поддержке простых граждан, а не ценой расхищения страны.

“Впервые в истории не кандидат покупал избирателя деньгами, сахаром, гречкой или концертами, а люди собрали деньги и уполномочили меня представлять их интересы без всяких условий типа – назначь меня губернатором или министром, помоги сыну поступить в вуз или дай кусок земли, завода или облэнерго», - заявил он в разговоре с журналистами Херсона, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, “именно обычные граждане, а не олигархи или иностранные спонсоры, собрали 2,5 млн. грн. залога для регистрации меня кандидатом в президенты”.

“Это уникальное для Украины явление, которое еще не получило надлежащей оценки”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также сообщил, что сегодня граждане помогают ему собирать средства в избирательный фонд, однако тратить их на рекламные ролики и огромное количество билбордов, как это делают другие претенденты на высший пост в государстве, он не будет.

“Когда я выступаю на центральных телеканалах, то делаю это бесплатно, не плачу журналистам или редакциям за участие в программах. Как кандидат я выступаю либо в рамках бесплатного времени, либо, как в регионах, оплачиваю эфиры из избирательного фонда согласно законодательству и отчитываюсь о таких расходах на своем сайте”, - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

Он сказал, что не “хочет добыть в борьбе кресло Президента ценой расхищения страны, как это сейчас делают другие”. “У меня есть свои моральные предохранители”, - добавил кандидат в президенты.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, “люди, которые сегодня вкладывают в свои кампании миллиарды гривен для того, чтобы стать главой государства, тратят не свои деньги, а бюджетные, то есть те, которые принадлежат гражданам”.

“Даже если эти предвыборные бюджеты складываются при поддержке бизнеса и олигархов, поверьте, как только кто-то из рейтинговых кандидатов станет Президентом, эти деньги он потом стократно отобьет, забрав у людей либо бюджетные средства, либо государственную собственность. Это для меня неприемлемо, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.