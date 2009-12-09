У Тимошенко хотят проверять «семейный бизнес» кандидатов в госчиновники

Правительство вводит специальные проверки кандидатов на должности в государственной службе. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ сказал: “К сожалению, на протяжении фактически всех лет независимости у нас накопилось очень много проблем и возникающие публичные скандалы, последний из них был связанных с заместителем главы СБУ господином КИСЛИНСКИМ, который скрыл отсутствие у него образования».

Первый вице-премьер подчеркнул, что специальная проверка будет проводиться при зачислении на госслужбу как в центральные, так и местные органы власти.

«Причем, эта специальная проверка будет касаться, в том числе, и близких такого претендента, поскольку, это по-видимому, секрет полишинеля, который считается «очень интеллектуальной» разработкой наших отечественных чиновников, когда он в соответствии с анкетой не занимается бизнесом, связанным с его государственной деятельностью, но жена или семья, или ребенок “случайно”, например, занимается предоставлением услуг, связанных с непосредственной деятельностью того или другого чиновника», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря руководитель Главного управления Государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО заявил, что Главное управление Государственной службы Украины инициирует проведение аудита деклараций о доходах, которые подают государственные служащие. По его словам, для реализации этого процесса необходимо создать специальную службу, которая бы занималась проведением такого аудита. В Главгосслужбе считают, что необходимо принять специальный закон о декларировании и аудите деклараций.

При этом Т.МОТРЕНКО сообщил, что "за 5 лет 90% кандидатов на должности 1-й и 2-й категорий подали недостоверные сведения о себе. Из них 72,9% - недостоверную информацию о собственных доходах, 7,7% скрывали информацию относительно админпротоколов за привлечение за коррупционные деяния, 5,3% скрывали информацию о привлечении к уголовной ответственности... 1,2% подали ложные сведения об образовании".

При этом он объяснил, что должности 1-й и 2-й категорий - это уровень руководителей центральных органов власти, губернаторов и их заместителей, а также директоров департаментов.

По информации Глагосслужбы, ежегодно на государственную службу вступают 40 тысяч лиц.

При этом спецпроверку проходят только кандидаты на должности 1-й и 2-й категорий, а это 250-300 лиц в год.

"То есть, мы проверяем только 0,6% от всех, кто приходит на государственную службу", - сказал Т.МОТРЕНКО.