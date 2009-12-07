На этих выборах админресурс Януковичу уже не поможет?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что Партия регионов на предстоящих выборах в традиционно своих округах «будет пытаться повторить результат 2004 года при помощи активного использования админресурса и разного рода технологических манипуляций, но это не даст ожидаемых результатов». Об этом сказано в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой АМС.

По его словам, электоральная карта Донбасса существенно изменилась и использование пресловутого админресурса со стороны ПР будет гораздо менее эффективным.

«На предыдущих президентских выборах средний показатель Виктора ЯНУКОВИЧА на Луганщине составлял 92%. При этом голосовало более 100% избирателей. Это был классический пример эффективного использования админресурса в совокупности с манипулятивными технологиями при подсчете», - говорит А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, и в этот раз перед ПР в области будут стоять подобные же задачи. Однако эксперт уверен, что на этот раз ставка на админресусрс и фальсификации будет не столь эффективна, как в 2004. Главная причина – политическая элита регионов меняет свои приоритеты, а для эффективного использования админресусра должно быть в наличии жесткое провластное позиционирование. «Сегодня не только в центральной Украине, но и на Слобожанщине и даже на Донбассе отсутствует необходимая степень мотивации как среди чиновников, так и среди однопартийцев В.ЯНУКОВИЧА», - считает эксперт.

Как отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, еще одной причиной неэффективности ставки на админресурс и фальсификации в идеологических регионах ПР станет разобщенность политической команды ПР и активная позиция обновленной команды Юлии ТИМОШЕНКО. «Внутренние конфликты в ПР поразили основные «электоральнонесущие» регионы страны – Луганщину, Харьков, Запорожье, Крым. В то же время команда Ю.ТИМОШЕНКО сегодня более мотивирована на победу в этих регионах, чем их оппоненты», - отметил эксперт.