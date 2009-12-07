Тигипко агитирует Украину за борьбу с глобальным потеплением

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО выступает за активное участие Украины в борьбе с изменением климата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Уменьшение выбросов парниковых газов не только полезно для наших граждан, но и выгодно для экономики», - подчеркнул кандидат в Президенты Украины, комментируя открытие в Копенгагене международного саммита по вопросам изменения климата, главной целью которого является подписание нового соглашения о значительном сокращении эмиссии парниковых газов.

«Глобальное потепление – это не страшилка из научно-популярных журналов. Аномальные проявления погоды, с которыми украинцы сталкиваются в последние годы, - очевидное подтверждение тому, что климатический баланс на планете начал нарушаться. Страна, которая пережила Чернобыль и кислотные дожди в Черновцах, не может безразлично относиться к вопросам экологии», - заявил С.ТИГИПКО.

По его мнению, сегодня перед украинской промышленностью и коммунальным сектором стоит задача радикального снижения энергоемкости. Эти задачи надо решать и для сохранения конкурентоспособности. По словам С.ТИГИПКО, одновременное снижение объемов потребляемого угля, нефти, газа будет нашим вкладом в борьбу с изменениями климата.

«Жесткие экологические стандарты – это не только новые расходы для компаний, но и стимул для инвестиций. Например, уменьшение выбросов окиси серы (источники кислотных дождей) в начале девяностых годов позволило американским химическим компаниям значительно снизить энерго- и ресурсоемкость производства», - объяснил политик.