Яценюк считает, что Украине нужна не сильная рука, а мудрая голова

В Украине должен быть Президент, у которого не «сильная рука, а мудрая голова”.

Об этом заявил кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Житомире, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

Он считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО “стремится полностью узурпировать власть в стране”. «Там же полное инфицирование власти. Вирус Ю1Я1 – это страшный вирус”, - добавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, “анамнез этой болезни - это полная и безграничная власть”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО оправдывает свои “непрофессиональные действия тем, что у нее недостаточно полномочий, кто-то постоянно мешает”. В то же время он считает, что “в действительности мотивация совсем другая - она хочет абсолютной власти”.

По его словам, и Ю.ТИМОШЕНКО, и Виктор ЯНУКОВИЧ “мечтают, что построят страну для себя и страну под себя”. “Но для этого необходимо сломать украинское сознание и 46 миллионов украинцев», - отметил А.ЯЦЕНЮК. При этом политик отметил, что “украинцы не позволят этого сделать. По его убеждению, “так не будет”.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, “мы хотим так называемую «сильную руку» только до того момента, пока она не появилась, причем все боремся за эту «сильную руку», но как только она появляется, все боремся против нее”. “Потому что нам нужна не «сильная рука», а «мудрая голова», - отметил он.