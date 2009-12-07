Тимошенко пообещала «эффективным» мэрам места в спике БЮТ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ не поддержит закон о проведении выборов городских председателей в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на торжественном собрании по случаю Дня местного самоуправления.

«Я хорошо знаю, что будет проталкиваться в Верховной Раде закон, где выборы городских председателей будут предлагать проводить в два тура. Но наша команда за это голосов не отдаст», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, при такой позиции БЮТ парламент не сможет принять закон о проведении выборов городских председателей в два тура. Она отметила, что именно такой приказ дали городские и сельские председатели ей лично как премьер-министру. «Будет именно так, как вы дали приказ, а не так, как хотят политики в центре», - подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что все городские председатели и председатели местных советов, работа которых является наиболее эффективной, на следующих выборах в органы местного самоуправления будут включены в списки БЮТ.

“Я вижу в вас власть и вижу в вас силу”, – отметила премьер.