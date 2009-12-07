Пасенюк считает, что у них с Онопенко - война позиций

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК заверяет, что в работе возглавляемого ими суда нет «таких вопиющих недостатков, чтобы ставить вопрос о моем досрочном освобождении от должности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам перед началом заседания Совета судей административных судов Украины, комментируя рекомендацию председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий А.ПАСЕНЮКА.

«Такая реакция В.ОНОПЕНКО относительно моего досрочного освобождения от должности для меня совсем неожиданна, потому что на последних президиумах Верховного Суда, ВАСУ выводы были, что недостатки в ВАСУ фактически устранены», - сказал А.ПАСЕНЮК, заметив, что такие недостатки присущи всей судебной системе Украины.

Продолжая тему, он отметил, что «фактически, это у нас с ОНОПЕНКО война позиций». «С самого начала вступления в свою должность ОНОПЕНКО был против создания системы админсудов, а чтобы она подпала под влияние Верховного Суда, нужно снять ее руководителя», - пояснил он.

Кроме того, А.ПАСЕНЮК отметил, что В.ОНОПЕНКО «давно говорит, что у него есть кандидатуры на должность председателя ВАСУ” (какие именно, председатель ВАСУ назвать не захотел).

Вместе с тем он выразил удивление позицией Верховного Суда, поскольку лишь ВАСУ ежегодно подвергается проверкам, хотя эти проверки Законом «О судоустройстве» не предусматриваются. «Предусматривается методическая помощь, а в данном случае был «методический поиск недостатков». Мы ожидаем помощи, поскольку мы – молодая система в судопроизводстве. Почему-то не проверяются Высший хозяйственный суд, 700 других судов», - заметил А.ПАСЕНЮК.

Отвечая на вопрос, отразится ли на работе ВАСУ во время выборов отсутствие председателя этого суда, он сказал, что «дела будут рассматриваться, дело лишь в организации работы. У меня как у председателя суда достаточный опыт организации работы по проведению выборов. Ко мне есть какое-то доверие и, очевидно, из-за этого я должен, и хочу остаться хотя бы на период выборов, а уже потом будет решаться, кто будет председателем ВАСУ».