Балога: Кабмин умышленно срывает принятие бюджета-2010

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА убежден, что правительство умышленно срывает принятие государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом шла речь во время обсуждения перспектив принятия главного финансового документа страны на сегодняшней встрече В.БАЛОГИ с активистами партийных организаций Хмельницкой области.

“Действия Кабинета министров по разработке государственного бюджета на 2010 год все больше напоминают организованный саботаж в пиар-обертке”, - расценил В.БАЛОГА, в частности, намерение правительства приступить к рассмотрению проекта бюджета лишь на будущей неделе.

Политик напомнил, что согласно решению Верховной Рады от 20 ноября, у Кабмина было две недели, чтобы представить депутатам доработанные бюджетные предложения. «Сегодня отведенный срок истек, но целостного документа нет и, очень вероятно, в ближайшее время не будет. Вместо этого чиновники упражняются в умении убедить общественность в том, что в затягивании бюджетного процесса виновны все на свете злые силы и, в первую очередь парламент», - отметил лидер “Единого Центра”.

По мнению В.БАЛОГИ, не стоит ожидать, что проект бюджета-2010 поступит в ВР раньше 15 декабря, и таким образом, правительство последовательно подтверждает пессимистические прогнозы о принятии бюджета лишь после выборов Президента. «Все бодрые заявления о том, что неприятие бюджета до Нового года не будет иметь плохих последствий для страны – это классическое фарисейство. Ведь именно этот документ является одним из определяющих факторов развития или стагнации экономики. От того, когда и в каком качестве он будет принят, зависит экономический сценарий следующего года», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Он также отметил, что от безответственности центральной власти больше всего страдают местные общины: без одобренного государственного бюджета они не будут иметь возможности утвердить свои сметы, а это означает, что местная власть не будет никогда знать, когда и сколько денег выделит центр, и поэтому будет полупарализована в исполнении своих функций.

Причиной такого поведения правительства В.БАЛОГА считает настойчивое желание распределять бюджетные ресурсы в ручном режиме. В то же время, подчеркнул он, ответственность за то, что бюджетный процесс стал “игрой в пинг-понг” между Кабмином и парламентом, лежит и на парламенте: часть депутатского корпуса подыгрывает Кабмину, а парламентская оппозиция надеется протолкнуть свой вариант бюджета после президентских выборов.

«Такая недальновидность, когда за политической конъюнктурой не видно реальных потребностей страны, пока свойственна отечественному политикуму», - констатировал лидер “Единого Центра”.