Ющенко обещает через несколько месяцев украинского премьера

Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что украинские военные сегодня защищают «исключительно успешную страну и нацию».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на церемонии вручения Боевого знамени бригаде тактической авиации, которая дислоцируется в г. Василькове Киевской области.

«Нам, ребята, есть что защищать. Когда кто-то Украину называет неудачницей, я всякий раз доступно и честно хочу сказать: мы представляем исключительно успешную нацию и страну», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к военнослужащим.

В то же время Президент подчеркнул, что хорошо знает о проблемах, которые сегодня переживает украинская армия.

«Я даю себе полный отчет, что нынешняя политика, проводимая правительством по отношению к Украинской армии, не является национальной», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, то, что «сегодня недополучают для обеспечения выполнения своих функций Министерство обороны, каждый офицер, каждый солдат - это не украинская политика по отношению к Украинской армии».

Глава государства также подчеркнул, что «все хорошо знают, что это не будет продолжаться долго».

«Спустя несколько месяцев мы будем иметь украинское правительство, украинского премьера и украинскую политику по отношению к родной армии. Нам надо достойно это пережить. Это также референдум, уважаемые воины», - заявил В.ЮЩЕНКО представителям ВСУ.