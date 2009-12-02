УРП "Собор" решила поддержать Ющенко

Центральный провод Украинской республиканской партии «Собор» принял решение о политической поддержке Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УРП “Собор”.

Такое решение было принято единогласно на заседании 1 декабря после обсуждения доклада председателя партии Анатолия МАТВИЕНКО о текущей политической ситуации. Центральный провод также принял к сведению информацию о поддержке кандидатуры действующего главы государства Центральным советом ВМОО «Украинский молодежный собор».

Кроме того, УРП «Собор» приняла заявление об опасности социального возмущения в период выборов.

В частности, Центральный провод партии отмечает появление “очень опасной для будущего страны тенденции, которая овладевает мыслями ведущих кандидатов и их команд, а именно - уверенность в своей безусловной победе, независимо от официальных результатов выборов. Для этого используется некорректная интерпретация результатов социологических исследований и уверение общества, что победа другого кандидата может иметь место исключительно благодаря фальсификации выборов, и потому признаваться не будет”.

По мнению УРП “Собор”, такая позиция недопустима, а непризнание результатов выборов может стать толчком к полному разрушению всей системы власти в государстве, да и самого государства.

Поэтому партия призывает всех без исключения кандидатов на должность главы Украинского государства “соблюдать пристойный и взвешенный уровень диалога и оппонирования, постоянно помнить, что неосторожное слово или призыв могут, при определенных обстоятельствах, быть умело использованы врагами украинской независимости”.

Украинская республиканская партия «Собор» также обращается к кандидатам национально-демократической ориентации и их командам с призывом во втором туре отдать все голоса “кандидату из национально-демократической среды, независимо от его фамилии. Только в этом случае Украина получит шанс продолжить демократические преобразования”.