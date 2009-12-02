За кого голосовать во втором туре?

Представители украинской интеллигенции призывают избирателей во втором туре президентских выборов поддержать кандидата от демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня на заседании круглого стола в парламенте на тему: «О единстве демократических и патриотических сил на выборах Президента Украины 2010 года».

В документе отмечается, что все «патриоты Украины должны прийти на избирательные участки и сказать твердое и уверенное «нет» чужой власти – ЯНУКОВИЧУ и его криминальному окружению».

Представители интеллигенции призывают всех патриотических претендентов на президентский пост и к их симпатикам «не раздувать старые недоразумения, не заниматься самоедством и взаимоборьбой», поскольку «это только на руку нашим оппонентам».

Они считают, что над Украиной «нависает реальная опасность», поскольку социологические опросы показывают возможность победы во втором туре лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. «Украина может получить политическое руководство, которое неоднократно и очень последовательно демонстрировало свои антиукраинские, антидемократические взгляды», говорится в обращении.

Подписанты документа считают, что окружение лидера Партии регионов стало «еще ожесточеннее, нетерпимее, а теперь еще и уверенным в своей безнаказанности». Представители интеллигенции также убеждены, что в Украине возможно возрождение тоталитаризма, поскольку «в обществе зреет нескрываемая агрессия люмпена-безотцовщины, которая усиливается растерянностью и демобилизованностью здоровых сил нации». Они призывают граждан во втором туре голосования не позволить «руководить вашей волей эмоциям, разочарованию и безразличию».

В случае поражения демсил «конечно, Украина не умрет, но наше поражение в этих выборах может очень далеко отбросить страну от обретенного суверенитета, демократии, от уважения соседей, от мира и спокойствия в нашем доме», считают авторы обращения.

Подписи под документом поставили, в частности, певцы Тарас ПЕТРИНЕНКО и Нина МАТВИЕНКО, директор Института философии НАНУ Мирослав ПОПОВИЧ, поэт Павел МОВЧАН, а также политики Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Борис ТАРАСЮК, Владимир ФИЛЕНКО, Анатолий МАТВИЕНКО, Юрий КАРМАЗИН.