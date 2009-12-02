Ульянченко: госбюджет превратился в кассу Тимошенко

Глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко считает, что «госбюджет превратился в кассу, через которую пытаются покрыть обещания кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, об этом В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила в интервью газете "Україна молода", которое будет опубликовано 4 декабря.

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, "парламентская коалиция имела все инструменты для того, чтобы сформировать Бюджетный кодекс, бюджетную резолюцию, предложить бюджет и его принять. Неприятие бюджета является недопустимым и «бросает страну в хаос».

Также глава президентского Секретариата обратила внимание на то, что "правительство до сих пор не предоставило никакого отчета Верховной Раде об исполнении бюджета 2009 года".

"До сих пор не известно, на какой базе будет выстраиваться бюджет 2010 года... Есть одно желание – руководить бюджетом и бюджетным процессом вручную. Бюджет находится в ручном управлении на грани беззакония», – заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.