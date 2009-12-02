Тимошенко подбросила всем Героям по 10 тысяч

Кабинет Министров Украины установил доплату в размере 10 тыс. грн. к надбавке, которая устанавливается к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной социальной помощи лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, соответствующее постановление правительство приняло сегодня.

В соответствии с документом, данную надбавку с 1 декабря 2009 года будут получать Герои Украины, Герои Социалистического труда, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, полные кавалеры ордена Славы, лица, награжденные четырьмя и больше медалями «За отвагу».

Размер этой надбавки не пересматривался 7 лет и на сегодняшний день она составляла 158 грн.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании «круглого стола» по вопросам социальной защиты работников и ветеранов угольной промышленности утверждала, что не только введет с 1 декабря доплаты к пенсиям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, но и что при выплатах будет использован дифференцированный подход к Героям Украины.

«У нас там есть много чиновников, вы знаете, Героев Украины, которые получают конъюнктурно, номенклатурно иногда такие высокие награды. Больно иногда смотреть на это, но так уж оно повелось… Так у них средняя зарплата раз в десять больше, чем у вас, и они автоматически отсекаются от таких доплат героям, будут настоящие герои получать доплаты, и настоящие герои будут получать поддержку государства, а ни те, которые тут поприходили – то министрам вручают, которые без году неделю работают, иногда и отрасль толком не знают, то еще каким-то номенклатурным работникам, таким как Юра БОЙКО – ограбил через «РосУкрЭнерго» всю страну, ему героя… Нормально, держись дальше в таком же русле… Будем тут сепарировать ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.